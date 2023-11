Pirita purjespordikeskuse ümbrusesse kerkib moodne ja avatud linnakeskkond

«Regati puiestee 3 kinnistu näol on tegemist ühe olulisema sõlmpunktiga Pirita ja kesklinna vahelisel alal. Reidi tee avanemisega lahenes Pirita ja kaugemate piirkondade elanike jaoks liiklusummikute probleem ning tänaseks on Reidi tee kesklinnapoolsest alast kujunenud linnaelanike ja külastajate eelistatud ajaveetmispaik. Meie soov on Pirita teest kujundada ühtne tervik, mis kannaks edasi Tallinna kui merepealinna kuvandit,» selgitas AS Liveni tegevjuht Andero Laur.