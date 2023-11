1. Vala soovitud kogus riisi keskmise suurusega potti.

2. Seejärel aseta oma nimetissõrme ots riisi peale. Vala potti vett kuni nimetissõrme esimese nukini.

3. Sega riis ja vesi omavahel kokku. Aseta kaas potile ning keeda 25 minutit. Riis imab kogu vee endasse. Väga oluline on, et riisi vahepeal ei segataks, vastasel juhul muutub see sogaseks.