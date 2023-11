Miks ei saa USAs osta Camemberti ja teisi sarnaseid juustusid?

Probleem ei seisne mitte niiväga konkreetses juustus endas, vaid selles, kuidas juust on valmistatud. Nimelt on USAs keelatud müüa pastöriseerimata piimast valmistatud juustu, kui seda pole laagerdatud vähemalt 60 päeva. Keeld kehtib nii kodumaise kui ka välismaise toodangu kohta. USAs on keelatud ka pastöriseerimata piima müük joogiks.