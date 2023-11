ARENDAJAD PINGUTAVAD ⟩ Heitlikud ajad on muutnud uusarenduste iseloomu

Heitlikud ajad on muutnud ka uusarenduste iseloomu – kõrguste ja suure mahu asemel püütakse kvaliteeti ja mõeldakse üha rohkem mitte pelgalt betooni valamise, vaid hubase elukeskkonna loomise peale.

Pindi Kinnisvara müügipartner ja uusarenduste müügimeeskonna juht Peep Sooman ütles, et kui veel 2021. aastal ehk viimasel majanduskasvu perioodil toodi Tallinna ja Harjumaa turule kokku 47 erinevat uut arendusprojekti, siis mullu oli neid 34 ja tänavu kümne kuuga 27.

«Paljud arendusprojektid on ebamäärasuse tõttu edasi lükatud, kuid enamustel müüki tulnud arendustel on ühine nimetaja – tegemist on väikeste ja väga hubaste hoonetega,» sõnas Sooman.