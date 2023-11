TALUMATU SEIS ⟩ Ostjad kirtsutavad seda tüüpi korterite peale nina

Inimesed on hakanud hoolikamalt raha lugema ning kõrgete kommunaalkuludega elamispinnad põlatakse hoolimata soodsast hinnast ära, kirjutab Pindi Kinnisvara põhja ja ida regiooni juht Kristen Oliver Rattasepp.

«Paljudes linnades on kommunaalkulud eesotsas küttearvetega talumatult kõrged – pole harvad juhud, kui kolmetoalise korteri kütte eest tuleb maksta üle 300 euro kuus. Kui varem läksid needki korterid lõpuks kaubaks, siis nüüd ollakse valmis nende eest maksma niivõrd vähe, et omanikud pigem loobuvad müügist,» ütles Rattasepp.

«Käesoleval aastal on ühe suurema löögi saanud Narva, kus kaugkütte eest tasutavad summad saavad olema külmaperioodil ligi kahekordsed. Selliseid hinnatõuse on aga aastate jooksul toimunud paljudes linnades ning hetkel, mil inimestele on iga euro tähtis, keeldutakse lihtsalt õhu kütmise eest maksmast,» ütles Rattasepp.