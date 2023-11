GALERII ⟩ «MasterChefi» kokad pöörasid Viljandi kooliõpilased kala usku

«MasterChef Eesti» kokk Sander Kõiva sõnas, et lapsed olid tublid, hakkamist täis ning aktsioon õnnestus. «Kui lapsed kuulsid, et asume kalatoite tegema, leidsid mõned, et söövad sel juhul ainult kartulit. Lõpuks sõid aga kõik kala, järele ei jäänud midagi ning osad võtsid juurdegi.» Peep Petersoni hinnangul oli kõige toredam näha laste imestust ja uhkust, et nad ise maitsva toidu valmis said. «Kalapelgurid ja sibulapõlgurid väga nautisid lõpuks omatehtud pastat,» sõnas ta.

Töötoas osalenud 15-aastane Alexandra ütles, et tema on üks neist õpilastest, kellele kala eriti ei maitse ja kes seetõttu tavaliselt seda ei söö. Samas ütles ta, et ise kokates tuli toit isuäratav, mistõttu on ta valmis kodus sama retsepti järgi uuesti kalakotlette tegema. 13-aastane Mia täiendas, et toit tuli hästi välja ja et seda teha oli lõbus.