EKSPERT ⟩ Aasta alguses jõuab kinnisvarastatistikasse karm reaalsus

Risto Vähi kinnitusel on kinnisvarahinnad ja tehinguaktiivsus terve aasta juba langenud, kuid statistikast see oluliselt välja ei paistnud.

«Tipuhindadega müüdud uusarendused said sel aastal valmis ning anti ostjatele üle, mis hoidis ka statistikat üleval. Osaliselt peegeldas statistika aastatagust minevikku. Kuna uute korterite tehingute arv on praeguseks võrreldes tipuga pea poole võrra langenud, siis jõuab tegelik reaalsus numbritesse uue aasta esimeses kvartalis,» ütles Vähi.

«Kui järelturu korterite müügitehingutes on langus üldiselt juba toimunud, siis uusarenduste osas olulist korrektsiooni endiselt pole. Selleks, et tehingud jälle liikuma hakkaks, peaks ilmselt ka uusrendusi 10-20 protsenti soodsamalt pakkuma,» lisas Uus Maa analüütik.

«Paistab, et majanduslanguse põhi jõuab kätte talvel. Nii maksutõusud kui töötuse kasv mõjutavad ka kinnisvarasektorit, aga 2007. aastaga võrreldavat äkilist langust oodata pole. Pigem on see kinnisvarahindade puhul suuremas osas juba toimunud. Halbade kodu- ja arenduslaenude protsent on madal ning kiirmüüke laiemalt oodata pole,» ütles Vähi.