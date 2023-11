TARK TEADA ⟩ Ekspert avaldab märgi, mille järgi ära tunda kinnisvara hinnatõusu algus

«Kui ma peaksin ennustama ühe märgi, mille järgi ära tunda kinnisvarahindade uue tõusu algus, siis see on just nii-öelda odavama otsa korterite hindade pöördumine tõusule,» soovitab 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter koduotsijatele.

«Kõik algab sellest, kui Mustamäe või Lasnamäe remonti vajavad 2-toalised korterid lähevad taas müügiks enam kui 100 000 euro eest. Sealt edasi tekib ahelreaktsioon, mis viib ka kallimate korterite hinnatõusuni,» räägib Vahter, kelle sõnul on just vanemas majas asuv kahetoaline korter hea indikaator, kuna see on kõige kättesaadavam alternatiiv üürikorterile ja teisalt on ka sobilik toode üüriinvestorile.

Vahteri sõnul on indikaatoreid, mida jälgida, veel mitmeid. «Kui näiteks euribor peaks langema ja laenuraha hind odavamaks muutuma, siis on ostuhuvi tõus samuti prognoositav. Huvilised on olemas, aga paljud on oma ostuotsuseid veidi edasi lükanud ja püsivad ooterežiimil,» kommenteerib Vahter.