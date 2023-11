Soomlane jättis McDonald'si juustuburegeri kaheksaks aastaks kappi! Vaata, mis sellest sai

«Mu õde ja mina olime teel põhja. Peatusime Oulus McDonald'sis ja tellisime mitu juustuburgerit,» meenutab Myllyniemi. Üks juustuburger jäi aga söömata ja see ununes auto kindlalaekasse kogu ülejäänud reisiks. Kui Myllyniemi selle uuesti üles leidis, tekkis tal üks idee. «Olin lugenud hamburgeritest, mis on seisnud aastaid, seega otsustasin ise proovida, mis sellest juustuburgerist saab. See oli naljakas mõte.»

Myllyniemi pani juustuburgeri venemate koju kappi, kuju see jäi kokku kaheksaks aastaks. Ainult aeg ajalt käidi seda kontrollimas. Nüüd, kaheksa aastat hiljem on juustuburger oma pakendist välja võetud ning see näeb üllatavalt hea välja. Sellel ei paistnud hallitust ning juustuburger oli nii-öelda ära kuivanud, kirjeldas Myllyniemi. Iltalehti uuris, kuidas selline asi võimalik on.

Põhjanaabrite väljaandele vastas McDonald'si Soome kommunikatsioonijuht Heli Ryhänen, keda pani küsimus esmalt muigama. Ta selgitas, et harva hoiab keegi hamburgereid tahtlikult aastaid.

«Selles pole tegelikult midagi üllatavat. McDonald'si kuklid röstitakse enne serveerimist, mis kuivatab kukli ära. Õigetes tingimustes sai kuivad ja säilib aastaid,» selgitas Ryhänen.