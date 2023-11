Kindlasti tuleb sulle tuttav ette olukord, kus võitled voodilinade nurkadega, mis proovivad sul käest põgeneda. Ära karda, sa pole selles voodiriidekaose lahinguväljas üksi! Kuid vahel on lõbus enda üle naerda ja meelde tuletada, et keegi on kuskil ikka parem ja osavam. Näiteks nagu vooditegemise võistlustel!