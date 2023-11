NÄDALA KODU ⟩ Villtäi – visa hingega toalillede kahjur

Toalillede kahjureid on mitmeid, ent üks salakavalamaid neist on villtäi. Enamasti ei osata tillukest valge vatitupsu moodi 3–5 mm pikkust nähtust milleski kurjas kahtlustada ja nii jääb ta tähelepanuta, ent petlikult nunnu puudrikihi all (sellest ka nimetus puudertäi) peitub tõeline kiskja. Vatitaoline välimus on iseloomulik noortäide kolooniatele ja emastele isenditele, kes ise surevad pärast munemist, ent peagi kooruvad munadest juba sajad uued pahalased.