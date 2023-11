GALERII ⟩ Kõrvemaal avati Lembitu Kuusest inspireeritud Kuuse elamusmajad

Kuuse nimi on mitmeti märgiline. See on inspireeritud majale iseloomulikust kuusekujulisest siluetist, piirkonna rohkearvulistest kuusepuudest ja spordiajakirjanik Lembitu Kuusest. Sümboolse austusavaldusena saab iga maja peagi nime Lembitu armastatuima kodumaise spordikangelase järgi. Spordireporteri elulugu rullus lahti igal avaürituse sammul.

«Lembitu on jätnud kustumatu jälje inimeste südamesse ja seda mitte ainult spordimaailmas. Olles ise kõva spordimees, oli Lembitul ainulaadne oskus sportlastega kergusega ühine keel leida. On liigutav, et teda meenutatakse Kuuse elamusmajade projekti kaudu Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses, kuhu on jätnud palju jalajälgi ka Lembitu,» rääkis Lembitu Kuuse abikaasa Heli Kuuse.