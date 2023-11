KÕIGE PAREM TOORELT ⟩ Terava maitsega köögivili toetab närvisüsteemi ja lihaseid

Kuigi sibul paneb meid sageli nutma, on selle köögivilja puhul tegu ühe toitainerikka aardega. Iidsest ajast pärit toiduaine kihtide vahele on peidetud rohkelt toitaineid ja raviomadusi.

Sibul sisaldab kaaliumi, see on mineraalaine, mis aitab lihastel ja närvisüsteemil normaalselt toimida, samuti C-, A-, B- ja E-vitamiini, rohkesti teisi mineraalaineid ja mikroelemente.