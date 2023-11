VAATA, KUHU! ⟩ Wolt laienes veel ühte Harjumaa lähivalda

Tehnoloogiaettevõte Wolt käivitas tänasest teenuse Jüris, võimaldades sealsetel inimestel mobiilirakenduse abil toitu ja kaupu tellida.

«Harjumaal laienesime just Saue ja Saku linna ja nende ümbruses olevatesse kohtadesse. Kuna seal on vastuvõtt olnud positiivne, siis usun, et ka Jüri inimesed on oodanud meie teenuse laienemist,» ütles Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

«Jüri osas on vara kõiki partnereid välja hõigata, sest läbirääkimised veel kestavad. “Küll aga laieneme täna juba selliselt, et jaekauplejate osakaal on restoranide ja kohvikute kõrval märkimisväärne,» avaldas Lomsargis ning tõi ühe nimena välja Alexela tanklapoe.

Toidukohtadest jõuavad platvormile näiteks Peetri Pizza Peetri, Pizzakiosk Peetri, Pirosmani, Rae Sushi ja Rucola Peetri. «Nende toidukohtade puhul on tegu Peetri restoranide teeninduspiirkonna laiendamisega Jüri suunas. See on väga hea näide sellest, kuidas proovime oma teenindusega aidata erinevatel ettevõtetel jõuda rohkemate inimesteni,» kommenteerib Lomsargis

Wolti tulek annab Jüri inimestele võimaluse kullerina sissetulekut teenida, mille vastu on Lomsargise sõnul alati suur huvi olnud. Seda eelkõige, kuna Wolt võimaldab sõlmida töövõtulepingu ja paljud seda ka kasutavad.