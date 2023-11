Pole mingi saladus, et Coca Cola sisaldab kofeiini. Ühes 330 milliliitri suuruses Coca Cola purgis on kofeiini umbes 34 milligrammi ehk umbes poole vähem kui tassitäies espressos. Siiski on tegemist arvestatava kogusega, eriti siis, kui kavatsete rohkem kui ühe kokteili alla kulistada.