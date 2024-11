Leidub igasugu nippe, kuidas talvel tuba soojas hoida. Muidugi tuleb üle vaadata akna- ja uksevahed, et sealt külm sisse ei puhuks ja vajadusel isoleeriva materjaliga täita. Kuid toa ja õue vahele õhukindla kindluse ehitamine ei ole ainus asi, millega end külma eest kaitsta.

Üks väga hea nipp on panna radiaatori taha isolatsioonimatt, mis on kaetud fooliumiga. Põhjus on väga lihtne ja loogiline. Radiaatorist kiirgav soojus põrkub fooliumi pinnalt tagasi siseruumi, mitte imendu välisseina, kus sellest suurt tolku ei ole.