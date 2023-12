OLE TARGEM ⟩ 5 levinud viga, mida koju valgusteid valides tehakse

Valgus on kas liiga intensiivne või ebapiisav

Lisaks välimusele ja funktsioonile tuleb valgustust valides pöörata tähelepanu ka selle omadustele. Näiteks kodus tasub eelistada sooja valgust, aga maitsed on muidugi erinevad. Valguse soojust mõõdetakse kelvinites: mida väiksem on number, seda soojem on valgus. Eluruumi sobib valgus, mille soojus on kuni 3000 kelvinit. Lisaks soojusele on oluline mõelda läbi, kas valgusti asukohas on tarvis tugevat ja intensiivset või hoopis mahedat valgust. On selge, et magamistoas võiks olla hoopis teine valgus kui köögis. Enamikes ruumides võiks see mõjuda rahustavalt, aga osades ka ergutavalt. Valgusvoogu mõõdetakse luumenites, mida arvestatakse ruutmeetri kohta. Magamistoas võib olla valgustugevus ruutmeetri kohta 150 luumenit, elutoas 200 luumeni kandis, köögis võiks olla valgustugevus ruutmeetri kohta vähemalt 200-250 luumenit. Igal juhul on oluline teada, et mida tugevam on valgustugevus, seda kiiremini hakkab see väsitama ehk valgustus ei ole koht, kus igaks juhuks „võimsamasse“ investeerida tasuks.

Ohutusele ei pöörata tähelepanu

Valgustus on seotud elektriga ja kõik elektritööd tuleb teha nõuetekohaselt sellele spetsialiseerunud eksperdi poolt. Muidugi võib ise lambi lakke riputada, aga juhtmeid, pistikuid või lüliteid võiks ümber paigutada spetsialist. Lisaks tuleb valgustit valides jälgida, et see ei jääks millelegi ette – näiteks rõdu- või toauksele, kardinatele, narivoodile. Kindlasti tuleb arvestada väikeste laste ja koduloomadega, seda just madalatesse kohtadesse valgusteid planeerides, nende ohutuse huvides tasub kaaluda näiteks seina või põrandasse süvistatud valgusallikaid.

Energiat säästetakse valest kohast

Jõudes tagasi algusesse, siis kiputakse ka arvama, et kui ruumis on vaid üks valgusti, aitab see energiakuludelt säästa. Mõnel puhul on see valgusti veel pärit ajast, mil säästlikkuse peale tootmise käigus sugugi ei mõeldud. Tegelikult võib olla vastupidi – kui igal valgustil on täita oma roll ja valguslahendus on tehtud nutikalt, siis on lihtsam säästa ka energiakuludelt. Lisaks tasub meelde tuletamist, et tervis on kõige hinnalisem vara ja kui vale valguse tõttu rikutakse ära silmad, on probleem märksa suurem ja kulukam.