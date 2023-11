Väärtus 100 miljonit! Arendaja käivitas Hipodroomi kvartalis uue etapi

Hipodroomi kvartali arenduse järgmine etapp ootab arhitektuurilisi lahendusi. Konkursist on oodatud osa võtma kõik kohalikud arhitektuuribürood ja arenduse väärtus küündib 100 miljoni euroni. Hipodroomi piirkonna tulevik näeb ette mereäärset elamu- ja äripiirkonda, millega avatakse metsane ja mereäärne ala kesklinnas avalikkusele.

Reterra juhi Reigo Randmetsa sõnul on arhitektuurivõistluse eesmärk leida endise Hipodroomi maaüksuse järgmisele arendusetapile silmapaistev, logistiliselt hästi toimiv ning arhitektuurselt esinduslik lahendus.

«Oleme juba lõpusirgel Hipodroomi kvartali esimeste korterelamute ehituslubade taotlemisega ja saame peagi alustada esimeste korterite müügiga. Paralleelselt esimese etapi ettevalmistamisega kuulutame välja juba järgmise arendusetapi arhitektuurikonkursi, millega loodame leida lahenduse, mis looks PIN Arhitektide lahendusega siduva terviku. Kvartal on ainulaadne, sulatades kesklinna metsa ja mereäärse promenaadiga ning annab kindlasti arhitektide fantaasiale ruumi,» on Randmets veendunud.