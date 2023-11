Ära viska minema! Parmesani koorikust saab valmistada õhulise juustuampsu

Kalli ja maitsva juustu koorik on söödav, kuid töötlemata kujul jääbki seda närima. Paljud teavad, et kooriku tükid saab visata näiteks kastmesse, et see sulaks ja annaks kastmele mõnusa maitse, kuid nüüd õpetatakse inimestele hoopis teistsugust trikki.