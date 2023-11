Kinnisvara analüütik selgitab, kuna hinnad tegelikult langevad

Vähi selgitusel on kinnisvarahinnad ja tehinguaktiivsus terve aasta juba langenud, kuid statistikast see oluliselt välja ei paistnud. «Tipuhindadega müüdud uusarendused said sel aastal valmis ning anti ostjatele üle, mis hoidis ka statistikat üleval. Osaliselt peegeldas statistika aastatagust minevikku. Kuna uute korterite tehingute arv on praeguseks võrreldes tipuga pea poole võrra langenud, siis jõuab tegelik reaalsus numbritesse uue aasta esimeses kvartalis,» kirjeldas analüütik.