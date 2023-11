Pilt on illustreeriv.

Lihapallid on paljude eestlaste lemmikud. Reeglina sea- ja veisehakklihast valmistatud ampsu nauditakse puhtal kujul, kastmes ja supis. Ära süüakse need igal juhul! Kuid nende valmistamine on üsna tüütu ning pallikeste vormimiseks kulub palju lisaaineid. Tekib küsimus, kas kõiki neid ikka läheb vaja?