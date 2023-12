OSALE KA ⟩ Tallinna botaanikaaaed avab ukse mahetoidu imelisse maailma

«Jõulukuu alguses, mil ootab tõenäoliselt ees aasta kõige pikem söögimaraton, on paslik meelde tuletada, kust meie toit tuleb, mis on selle keskkonnamõjud ja mida saame teha, et neid vähendada,» märkis Tallinna botaanikaaia metoodik ja teemapäeva kuraator Krista Kaur. «Enda kasvatatud mahetoit oma peenral, rõdukastis või aknalaual on selleks ideaalne viis,» lisas ta.