TOIDUPÄÄSTJA ⟩ Riik ja tootjad pigem hävitavad toitu kui annavad selle inimestele

«Meil tuleb tihti ette, et maaletooja või tootja tunnistavad ausalt, et viskavad täiesti teadlikult kvaliteetse kauba pigem ära kui annavad selle inimestele. Näiteks väga tuntud krõpsude ja energiajoogi kohalikud maaletoojad tahtsid alguses oma «parim enne» tähtajale läheneva kauba soodsalt tarbimisse anda, aga siis keelati see peakontori poolt ära. Tuntud brändid kardavad näidata, et nende kaup võib seisma jääda ja mainehoidmise ettekäändel see enne hävitatakse kui antakse inimestele. Reaalselt on «parim enne» kaubad tihti aastaid peale tähtaega täiesti ohutud ja söögikõlblikud,» ütles Lamp.