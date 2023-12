Ei jaksa enam lund lükata? Loe, mida teha, kui lumelabidast jääb väheks

Kui ATV on majapidamises juba olemas, siis saab sellele osta eraldi lumesaha. Lumesahka saab kinnitada kõikidele ATV-dele, kuid seejuures on oluline jälgida, et kinnitusadapter ja vints on konkreetsele margile ja mudelile sobiv. «Lumesaha valikul tasub arvestada ka tee eripäradega. Näiteks, kui on väga kitsas tee, siis sobib paremini V-kujuline sahk, mille tiiva nurka saab muuta ehk valida, kas paigutada sahk viltu ühele või teisele poole, vastavalt kuhu lund soovitakse lükata. Kui tee on laiem, siis on olemas ka sahad, mille «labidas» on üks terve kaarjas sahk,» kirjeldas Velt. Lumesaha ja kinnituskomplekti hinnad algavad 500-st eurost.