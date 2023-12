Täiesti tasuta! Koristaja ei võta ühel kindlal põhjusel klientidelt raha

Londonis elav Ivana on tänaseks tasuta puhtaks küürinud kümme kodu, aidates sedasi hädas olevatel peredel segaduselõksust pääseda. SWNS-ile antud usutluses räägib ta, et see on tema vaimsele tervisele kosutavalt mõjunud ning tal on plaan kunagi koristusteenuseid pakkuv heategevusorganisatsioon luua.