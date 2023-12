NÄDALA RETSEPTID ⟩ Lehttainast kuusk, see on imelihtne

Üks esimesi lehttainakuuski sündis rohelise pistaatsiapähklikreemiga, mis oli parasjagu köögiriiulil ootel. See õnnestus ja maitses suurepäraselt. Sestpeale on ta küpsetanud kuuski lugematu arvu, katsetades eri maitsekooslusi ning lõbustades sellega väiksemaid ja suuremaid pereliikmeid, sõpru, sugulasi. Seda on nii pidupäeva- kui ka argiampsuks lihtne teha, kinnitab ta. Pealegi on see küpsetis just midagi niisugust, mida panna ahju siis, kui piparkoogivürtside aroomi tuppa veel ei taha, kuid pühadeootus hiilib meeltes ringi.