The Dog House on kõike muud kui tankla kiirtoidulett. Novembris avatud pisikese söögikoha moto on uksel kõigile näha – «We love sausage», me armastame vorsti. Vorstiarmastusest tähtsamgi on aus kaup. Juba märked menüüs, et vorst on kodumaine ja 89-protsendilise lihasisaldusega ning tavapärase pikerguse saia asemel tarvitatakse rohke võiga pärmisaia brioche’i, on paljutõotav algus.