Küllap on juhtunud kõikidel seda, et on märjad riided pesumasinasse unustatud, mistõttu on nad saanud halva lõhna külge ja vajavad uuesti pesemist. Koristusekspert jagab aga täpset aega, kui kauaks võib märjad riided pesumasinasse jätta enne, kui nad hakkavad hallitama.