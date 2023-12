NÄDALA AED ⟩ Lume head ja vead

Lumekoorma kergendamine on mitme otsaga asi. Raskuse all kipuvad oksad murduma ja põõsad vajuvad nii maadligi, et neid enam nähagi pole. Lumele ei pea vastu metsapuudki, rääkimata aias kasvavatest ja kergesti murduvatest kukerpuudest, kikkapuudest, viljapuudest või vormiokaspuudest, seetõttu tundub lumeraskuse vähendamine loogiline.

Kahjude ennetamiseks tulnuks madalamad taimed enne püsivate külmade saabumist kokku siduda, nii et lumi neid lapikuks ei vajutaks, samas suurte puude puhul on see võimatu. Pluss­kraadidega saab proovida keraelupuid laiema koormarihmaga veidi koomale tõmmata, ent külma ilmaga võib taimedele kasu asemel ka hoopis kahju teha, sest need ettevalmistused tehakse enamasti ära juba hilissügisel, mil oksad on veel elastsed.