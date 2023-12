OHTLIK ⟩ Terviseamet soovitab vältida seda tüüpi küünlaid

Et vähendada õhku paiskuvate osakeste hulka, tuleb küünalt põletada hea ventilatsiooniga kohas. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata sellele, et küünla taht oleks lühike ja vahamass prahist puhas.

Tervise ja keskkonna kaitseks tuleb alati jälgida pakendil toodud juhiseid. Pakendil olev info on mõeldud selleks, et teavitada tarbijat võimalikest ohtudest ja anda juhiseid toote ohutuks kasutamiseks. Näiteks tähendab hüüumärk küünla pakendil, et tegemist on ärritava või ülitundlikkust põhjustava tootega.