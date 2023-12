EKSPERT ⟩ Uusarendustes on pikalt kestnud «jõllitamise» aeg otsa saanud

Novembris tehti Tallinnas 676 korteritehingut keskmise ruutmeetri hinnaga 3061 eurot, mis on pea äravahetamiseni sarnane tulemus kahe eelnenud kuuga, kommenteeris 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter lisades, et talle ei meenu lähiajaloost perioodi, kus kolm kuud järjest oleks turg nii täpselt samal kohal püsinud.

«Ei olnudki kuud nagu kaksikud, vaid üllatusena hoopis kolmikud,» kommenteeris 1Partneri Kinnisvara juht, kelle sõnul on pealinna kinnisvaraturg isegi viimased viis kuud olnud väga sarnane. «See on tõesti ajaloo pikim platoo. Pärast paari hiliskevadist tugevat kuud käis väike jõnks allapoole ning seal me nüüd kõik koos seisame ja ootame,» lisas Vahter.