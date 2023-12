Esmaspäev on ilmselt kõige halvem päev õhtusöögi valmistamiseks. Nädalaalguse pinged on peal ja esimene tööpäev on stressi lakke ajanud. Lihtne on sellises olukorras visata mikrolaineahju mõni poolfabrikaat või tellida toit kuskilt restoranist. Õnneks saab järgneva retseptiga söödetud neli inimest ja seda paari minutiga.