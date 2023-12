TÕSINE OLUKORD ⟩ Lume või libeduse tõttu juhtunud õnnetuse korral vastutavad kõik korteriomanikud

«Märg lumekiht võib katusele saatuslikuks saada, seega tuleb katus hoida üleliigsest lumest vaba ja hoolitseda selle eest, et räästasse ei koguneks jääpurikad. Tihti venitatakse aga lume eemaldamisega viimase piirini, kuid siis võib see töö olla juba palju keerulisem,» nendib Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

«Arvatakse, et meie maja juures pole ju kunagi midagi juhtunud, küllap ei juhtu ka nüüd.» Ta rõhutab, et olukord on siiski väga tõsine - libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on varasemalt kohtusse jõudnud ning summad, mis ohvritele maksta tuleb, olnud suured. Kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseadus tõi kaasa veel ühe väga olulise muudatuse: seaduse kohaselt kehtib korteriomandist tuleneva nõude korral korteriomanike ühine vastutus.