LUKU TAHA ⟩ Vargad veavad hoovis laokile jäetud asju kelguga minema

Paar nädalat tagasi sai politsei teate, et Türi linnas Tolli tänaval on sisse murtud nii majja kui selle kõrvalhoonesse ning ära viidud mopeed, võsalõikur, murutrimmer, jalgrattakingad ja muid esemeid. Kahju on 2500 eurot.

Novembri esimesest poolest leiab ka juhtumi, kus käidi vargil ainult kõrvalhoonetes. Võiste alevikus viidi 8. novembril ühe eramu kuurist ja garaažist ära palju väärtuslikku, nende hulgas ka Treki jalgratas, Stihli trimmer ja Makita akutrell. Tekitatud kahju on umbes 1030 eurot.

Väärtuslik tuleb peitu panna

Varguse ennetamise A ja O on see, et kõik väärtuslik tuleb silma alt ära panna. Grilli jätmine lahtiselt lihtsalt katte alla pole mõistlik, viige grill talveks ikka kõrvalhoonesse. Sama kehtib ATV-de, murutraktorite, jalgrataste ja muu väärtusliku kohta.

«Kui asja ei kasuta, siis tuleks see ära panna. Pole mõtet seda demonstreerida. Muidu tõmbate kutsumata külalisi ligi,» selgitab G4Si Aiko valveteenuse müügijuht Vahur Lepik.

Samuti ei tohi alahinnata, mis võib päti jaoks väärtuslik olla ja mis mitte. Pererahva jaoks tavaline kelk võib varga jaoks olla n-ö väärt vahend, millega kuurist rohkem asju ära viia. Mida vähem on hoovis asju laiali, seda parem.

Kuidas ennetada suurt kahju?

Kui olete kõik asjad silma alt ära pannud, siis järgmine samm vara kaitseks on valveteenus. Tänapäeval on seda lihtne teha, sest mingit kaablite vedamist üle hoovi garaaži, kus pätil on vahepeal lihtne seda läbi lõigata, ei toimu. Juhtmevabad andurid toimivad 2G võrgus ja seega ka maakodu kehva internetiühenduse pärast muretsema ei pea, süsteemi paigaldamisel see takistuseks ei saa.