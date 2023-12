Ära ole isekas! 6 asja, mida toidupoes mitte kunagi teha

Korvi tõstetud tooted tuleb ümber otsustades oma kohale tagasi viia. Kindlasti olete toidupoes täheldanud, et küpsisepakk või mõni muu toode on susatud suvaliselt kuskile riiulisse, kuhu see ei kuulu. Kui tegemist on tootega, mis külma ei vaja, saab töötaja selle oma kohale tagasi viia, kuid nii tekitad personalile lisakoormust. Hoopis kehvem lugu on toodetega, mis tahavad külma, ja eriti halvasti on nende toodetega, mis vajavad sügavkülmutamist. Sügavkülmutatud tooteid ei tohi pärast sulamist uuesti külmutada, seega jättes saiariiulisse pakk kalapulki, võrdub see toidu hävitamisega. See tekitab aga kauplusele majanduslikku kahju ja kulutab mõttetult ressurssi.