TALVEIDÜLL ⟩ Hiiumaast saab nädalavahetusel taas glögikohvikute saar!

Sellel laupäeval, Hiiumaa 2. glögikohvikute päeval rullub üle Hiiumaa lahti tõeline talvevõlumaa, kus külalisi ootab aurav tassitäis glögi, mõnusalt kaneelised saiakesed, värske käsitööleib, kuum šokolaad, vahukommid, piparkoogid ja palju muud maitsvat!

Ka tänavuste glögikohvikute korraldajate seas on julgeid pealehakkajaid, kes tavapäraselt toitlustamisega ei tegele, salajasi hobikokkasid, kelle imemaitsvaid roogasid saavad muidu nautida vaid kõige lähedasemad ning kohvikuid ja restorane, kus kokatakse ilma piduriteta aastaringselt.

«Glögikohvikute päev on suurepärane võimalus otsida sahtlist välja kõik magusad ja vürtsised piparkoogiretseptid, panna glögi pliidile hõõguma ja avasüli külalisi vastu võtta. See on tore võimalus hiidlasele veeta mõnus laupäev kodusaarel ja külalisele põhjus siia sõita,» rääkis glögikohvikute päeva korraldaja Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

«Detsember on imeilus aeg, et olla Hiiumaal ja tundub, et ka ilmataat mõistab seda. Eelmisel aastal esimeste glögikohvikute aegu sai lumega küll natuke ülepingutatud, aga eks oligi see ju alles esimene kord,» lisas Üksvärav.

Üksvärava sõnul on heameel ka sellest, et glögikohvikute nädalavahetusel toimub Hiiumaal erinevaid sündmusi. Nii reedel, 8.12 kui laupäeval, 9.12 toimub Kärdlas ka käsitöö- ja omatoodangu laat, mis annab võimaluse soetada jõuluvana kingikotti head ja paremat just Hiiumaalt.

Buss glögikohvikutesse väljub 9. detsembril Kärdlast Pritsumaja parklast kell 12:30, vurab läbi mõnusa portsu kohvikuid ja toob siis kõiki jälle Kärdlasse tagasi. Kui kohti on, saab ka vahepeal bussireisiga liituda või hoopis mõnda kohvikusse pikemalt jääda.

Infot kõikide glögikohvikute ja sündmuste kohta ja kaardirakenduse kohvikute asukohaga leiad SIIT.