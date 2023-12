HOIATUS ⟩ Facebookis müüakse punast kärbseseent sisaldavat šokolaadi

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kairi Sisaski sõnul teavitasid murelikud kodanikud ametit ohtlikust tootest. «Ametile laekus info, et sotsiaalmeedias müüakse punast kärbseseent (lad. Amanita muscaria) sisaldavat šokolaadi. Selliseid tooteid on keelatud toiduks müüa,» selgitas Sisask.

Punane kärbseseen on mürgine ning seda ei tohi süüa. «Põllumajandus- ja Toiduamet tuvastas, et šokolaad on toodetud OÜ Prana Organics poolt. Tootja suhtes on alustatud järelevalvemenetlust ja kohustatud ohtlikud tooted turult kõrvaldama ja tagasi kutsuma,» kirjeldas Sisask. Punase kärbseseene müük Euroopa Liidus toiduna mistahes kujul on keelatud tegevus.