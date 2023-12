Nüüd, kui pühadeni on jäänud veel vähem kui kolm nädalat, on paljud pered ideaalse jõulupuu otsingul. Kuigi igas kodus on aja jooksul tekkinud kindel koht, kus pühadekuusk täies ilus seista saab, hoiatab ekspert, et tegelikult on kolm kohta, kuhu mitte kunagi kuuske panna ei tohiks.