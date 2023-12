Kartulid tuleb asetada masina ülemisele riiulile. Kuna nõudepesumasin kulutab eelpesus ligemale kolm liitrit vett, tasub masinat köögiviljade pesemiseks kasutada vaid juhul, kui neid on korraga suurem hulk. Suurema eine korral võib kõikide köögiviljade korraga pesemine tuua märkimisväärse aja- ja veesäästu, väiksema koguse puhul on ka energiasääst selle võrra väiksem. Olgu hoiatuseks öeldud, et tavalist pesuprogramm kasutades võivad köögiviljad tasapisi küpsema hakata.