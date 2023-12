Pensionäride aias iluasjaks peetud pomm osutus lõhkemata lahingmoonaks

77-aastane Geoffrey Edwards ja tema naine Sian kasutasid laskemoona dekoratiivse aiakaunistusena ja värvisid selle isegi aknaraamidega sama värvi. Kui nad 1982. aastal majja kolisid, oli laevapomm juba seal olemas. Veelgi enam, eelmised omanikud rääkisid mehele, et see on selles kohas lebanud üle sajandi. Peaaegu kogu elu sellel tänaval elanud Edwardsi enda mälestuste järgi mängisid nad lapsena pommiga, torkisid seda pulkadega ja loopisid kividega. «Me kõik arvasime, et see on ohutu.»