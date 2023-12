PILDID ⟩ Silm puhkab! Suurupis ootab omanikku midagi tõeliselt erilist

Kõrgudes uhkelt Harku valla kohal, Suurupi küla rannikul, on see tuletorn kui muinasjutuline valvur, kes vaikse rütmiga merd valvab. Elumaja koos abihoonetega vahetab omanikku 1,5 miljoni euroga.

Foto: KV.EE

Krundil on kokku viis hoonet ning enamus neist on muinsuskaitse all. 190-ruutmeetrises elumajas on kolm magamistuba, elutuba, veranda, esik, tualetiga vannituba ja tehnoruum. Majas on soojust salvestav kamin-ahi ning küte on lahendatud läbi vesi-õhk küttesüsteemi.

Foto: KV.EE

Õdusas ja maitseka sisekujundusega külalistemajas on kööginurgaga elutuba, esik, pesuruum ja WC. Krundil asuva kütusehoidla ajalugu viib meid aga tagasi aastasse 1885 ja on täna kasutusel pigem õdusa lisafunktsioonina näiteks väliköögina. Hoidla on maakividest ning punasest tellisest.

Foto: KV.EE

58-ruutmeetrises abihoones on köök, panipaigad ja tualett. Kõnealune hoone ei ole muinsuskaitse all. Krundilt leiab ka 3,8-ruutmeetrise kaevumaja. Lisaks hoonetele on kinnistul kaunis lehtla, kasvuhoone ning aiamaja. Hooned on kõik renoveeritud ning 2463-ruutmeetrine krunt on kaunilt haljastatud ohtrate lillede ja imekaunite põõsastega.

Uuri pakkumise kohta kinnisvaraportaalist KV.EE veidi lisaks.