TARK TEADA ⟩ 3 nutikat nippi, mis kaitsevad nii murdvarga kui metslooma eest

Ka varaste vastu aitab kõrge aed rohkem, kui sageli arvatakse. On tõsi, et õuele ja majani pääsemiseks pole raske aiast üle ronida. Küll aga võtavad vargad sihtmärgi valikul arvesse põgenemise kiirust – arvestades võimalikke alarme ja tähelepanelikke naabreid. Ning väljudes ollakse koormatud varastatud esemetega nagu näiteks kodutehnika. Kõrge aed, mille lukus väravat ei saa võõras ka seestpoolt avada, on oluline heidutus.

Ära ise ahvatle

Veel enam on kõrgest aiast kasu seeläbi, et see oluliselt halvendab vaadet õuele ja akendest majja sisse ning takistab sellega varguse planeerimist. Liiga tihti muudavad inimesed ise oma hoovid või majad varaste sihtmärgiks sellega, et jätavad väärtuslikud esemed kõigile nähtavasse kohta, kuigi poleks mingi vaev neid kasvõi õuest keldrisse või akna alt teise tuppa tõsta. Üleüldiselt tuleks järgida reeglit, et mis ei jää silma, ei jää ka näppu.

Sama loogika kehtib ka metsloomade puhul. Kutsumata külalisi metsast julgustab kodu või suvila õuele tulema näiteks see, kui neid läheduses toita. Samuti tuleks vältida, et loomad saavad konkreetsest kohast niiöelda eduelamuse – kui korra on selle hoovi pealt toitu leitud, tullakse ilmselt uuestigi otsima. Selle jaoks tuleks näiteks prügikastid hoida lukus või hoovi pealt üldse ära.

Oolup tõi veel välja, et sel talvel tasuks maakodudes ja suvilates käia tavapärasest sagedamini ka ise füüsiliselt kohal.

«Niimoodi saab kasvõi õuele või aia ümber jäänud jälgedest aru, kas metsloomad on üritanud sisse pääseda, ning saab vajadusel näiteks puid veel lisaks võrkudega kaitsta. Varastega on asi aga vastupidine – kui maja ümber on värskeid inimeste jälgi ja muid märke pererahva kohalolust, siis see vähendab indu seda maja sihtmärgiks valida,» selgitas Oolup.