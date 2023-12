Pilt on illustratiivne.

Kui palju kordi oled end leidnud olukorrast, kus oled jopehõlmad lahti, juuksed sassis ja kohvitermos käes toast välja tormanud ning seejärel avastanud, et auto esiklaas on täiesti härmas? Paned autos kõik vajalikud kliimafunktsioonid tööle ja algab üks ootamine, mis isegi mõne minuti korral võib tunduda igavikuna. Odava ja käepäraselt valmistatava lahenduse saate teha ka asjadest, mis teil juba kodus on.