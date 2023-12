VALMIS OLLA ⟩ Ära jää rahast ilma! Eksperdid jagavad kasulikke nippe korterelamu remondi planeerimiseks

Selleks, et toetusest mitte ilma jääda, peaksid korteriühistud juba praegu ettevalmistusi tegema hakkama. SEB äriklientide osakonna kliendihaldur Dmitri Matin ja Timbeco Woodhouse OÜ juhatuse liige Tõnis Vaiksaar selgitavad, millele tasub tähelepanu pöörata ja millised võimalused kortermajade renoveerimiseks üldse on.

Kredex rekonstrueerimistoetuste projekti 2022-2027 kogumaht on kokku 366 miljonit eurot, mida jagatakse välja etappide kaupa - toetusteks on kavandatud 330 miljonit eurot ja renoveerimislaenudeks 36 miljonit eurot. SEB äriklientide osakonna kliendihalduri Dmitri Matini sõnul on KredEx renoveerimislaen suunatud eelkõige maapiirkondade korteriühistutele, kes pangast laenu ei saa.

«KredEx-st laenu saamise tingimuseks on negatiivne laenuvastus vähemalt kahest pangast. Oluline on arvesse võtta, et kui pangad ei ole laenu andnud, viidates konkreetsetele puudustele projektis, siis on ka KredEx-il õigus laenuandmisest loobuda, kui remondifondi tasu on liialt suur või plaanitavad tööd on vastuolus määrusega,» ütleb Matin.

Renoveerimistoetustega toetatavate tegevuste raames soovitakse võimaldada korterelamute energiatõhustamist ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu. Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad korterelamu terviklik rekonstrueerimine, gaasi-, ahi- või elektrikütte asendamine taastuvaid energiaallikaid kasutatava kütteseadmega või korterelamu ühendamine kaugküttevõrguga.