NÄDALA KOHVIK ⟩ Energia kohvik endiselt rivis

Energia ei ole söökla. Ka mitte puhvet, hoolimata iseteenindusletist. Energia Tallinna Kaubamaja kõrval on kohvik, juba aastast 1958. See väärib tähistamist. Näiteks pühapäeva pärastlõunal.

Kohvikutega seostub nii peatunud kui ka mööda tuiskav aeg olenevalt sellest, kas seal veedetakse, tehakse parajaks või raisatakse aega, on täheldanud disainiajaloolane Kai Lobjakas. Kohvikut Energia nimetab ta moodsa nõukogudeaegse ruumikujunduskultuuri sissejuhatavaks näiteks.

Nüüdseks on seal kõige kaduva teed läinud puitribidest vaheseinad, mis eraldasid aknapoolset sirget plastkattega laudade rida, nagu ka haraliste valguskehadega valgustid ja ekstra sellele kohvikule kujundatud tugevad toolid. On kadunud ka laudade juures klientide soove üles kirjutavad ettekandjad, keda asendab naeratav baaridaam kassaleti taga. Toolid on Viini stiilis ja seinad kaetud peeglitega.