NÄDALA RETSEPTID ⟩ Pühad tulevad pipramagusaga. Tee piparkoogid ise!

Mõistagi mahuvad rohkete ideede, ajaloopõigete ja praktiliste näpunäidetega retseptikogumiku «Ainult küpsised» vürtsikate küpsiste peatükki ka kodused piparkoogid. Need on seal ühes teiste jõuluküpsistega, olgu need sakslaste muredad šokolaadi-ingverisarvekesed, šveitsipärased martsipaniga piparkoogiampsud või riivitud liivatainast jõulutähed apelsini ja kardemoniga.

Triin Paaverile meeldivad Austriast pärit moosisilmaga Linzeri küpsised, mis kuuluvad samuti jõuluküpsiste klassi ja on popid ka üle ookeani. «Täidis on tihti see, mis küpsise nauditavaks teeb,» põhjendab ta ja täiendab, et lisaks võib tema lemmikute paletist leida küll väikesi ja selgelt eristuva maitsega, küll põneva tekstuuriga küpsiseid. Kohviküpsised või veganistiilis tahiiniküpsised, nimetab ta. Kuid ka suured pehmed küpsised kipuvad olema sellised, mille söömist on keeruline lõpetada, nendib Paaver, kui mõtleb kas või porgandikoogiküpsistele.