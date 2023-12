NÄDALA KODU ⟩ 11 nippi jõulupuu säilitamiseks

Jõuludeni on jäänud mõni nädal. Kuidas tagada, et tuppa toodud kuusepuu kenasti kolmekuningapäevani vastu peaks? Neid juhiseid järgides võib olla kindel, et oled teinud kõik endast oleneva, et jõulupuu end toatingimustes võimalikult hästi tunneks.