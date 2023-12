TARK TEADA ⟩ Mida teha, et jõulupuu enne pühi okkaid maha ei viskaks

Kontrolli puud enne ostmist

Jõulupuu valimine ja ostmine on oodatud sündmus. Kuuske kauplusest ostes veendu, et puu on terve. Raputa puud ja kontrolli, et selle okkad ei pudene. Võid ka tõmmata pöidla ja nimetissõrmega õrnalt mööda kuuse oksi. Okaste pudenemisel on võimalik, et puu on saanud varasemalt kahjustada, mispärast ei pruugi selle okkad ka kodus kaua okstel püsida. Võimalusel veendu, et kuuse tüvel ei ole lõhesid ja pragusid.