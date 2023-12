ANALÜÜTIK ⟩ Eesti restoranidel ja baaridel pole enam pikka pidu

Hiljuti on uksed sulgenud mitmed Eesti tuntud söögikohad ja lokaalid. Finora Panga analüütik Markus Epner toob välja, et see on osa laiemast trendist, kus meelelahutuse ja muude teenuste tarbimine on mitmetes riikides vähenenud – põhjuseks koroonapandeemia ajal sisse harjunud komme olla lihtsalt kodus.

Epneri sõnul räägib statistika nii näiteks Ameerika Ühendriikides kui ka Eestis sama keelt: teenuste tarbimine on vähenenud, samas kui koduse meelelahutuse ja seonduvate kaupade turg on kasvanud.

«Protsendina kogutarbimisest on need muutused nii siin- kui sealpool ookeanit väikesed, aga konkreetsetes sektorites suured ja annavad igapäevaelus selgelt tunda. Uuringute kohaselt käivad ameeriklased praegu näiteks juuksuris ja ilusalongis viiendiku võrra vähem kui enne koroonat, samas kui vastavate toodete koju ostmine on kasvanud neljandiku võrra,» tõi Epner näite.

Samuti on analüütiku sõnul vähenenud kulutused füüsilist kohalkäimist eeldavatele hobidele, samas rohkem raha kulutatakse näiteks aiandusele ja lemmikloomadele.

«Koroonaajast jäi paljudele sisse harjumus olla pigem kodune kui minna õhtul linna peale. Pandeemiapiirangute kadudes hakati ka sõpru pigem koju külla kutsuma. Kui söögikohtade käibed on lääneriikides pigem kehvad, siis näiteks Itaalias kasvas kodus toidu valmistamise ja serveerimise nõude müük möödunud aastal 34 protsenti,» rääkis Epner, kelle sõnul pole samadest kogu läänemaailma trendidest puutumata ka Eesti.

«Tasub kasvõi märgata, kuidas restoranid on Tallinnas järjest uksi sulgenud. Ka ööelu nišis ei jää hiljuti laiemat tähelepanu pälvinud Sveta baari sulgemine kahjuks ilmselt viimaseks,» nentis Epner ja lisas, et analoogselt USA-le on ka Eestis füüsiliste kaupade tarbimine pandeemiast märksa paremini taastunud.

«Eks saame näha, kas tegu on ajutise inertsiga või ongi meie kultuur muutunud. Vaadates, kuidas näiteks tööelus pole videokoosolekud kuhugi kadunud, võivad ka sellised vaba aja veetmise muutused olla püsivad,» hindas Epner.