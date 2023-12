KASUTA VÕIMALUST ⟩ Heategevuslikul oksjonil saab soetada presidendi roosiaia mesitarudest pärit mett

15. detsembrini kestval oksjonil on pakkumisel ka Presidendi Kantselei mesitarudest pärit meepurk ja ehtekunstnik Maria Valdma pross «Aeg ja Aed», mille valmistamisel on kasutatud presidendi aias kasvanud tammepuitu.

Oksjonil oleva prossi valmistamisel on kasutatud presidendi aias kasvanud tammepuitu. Enam kui 300 aastat aja kulgu tunnistanud puu on üks viimaseid Kadrioru vanast tammesalust. Tammepuu ajatu majesteetlikkus kehastab ehetes austust meie looduskeskkonna ja pärandi vastu. Ühtlasi on see pross samasuguse prossi väike õde, mille Sirje Karis kinkis Rootsi kuningannale tänavu mais.